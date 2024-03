Agustín Leal, guardia civil, ante la cesión de la seguridad a los independentistas: "Es una irresponsabilidad y un despropósito por parte del gobierno de Sánchez"

Agustín Leal: "Hemos puesto una demanda porque no se ajusta al derecho. Hay que cambiar la ley de seguridad ciudadana"

El guardia civil de JUCIL: "El control de la seguridad de los ciudadanos es fundamental, sin la física no hay jurídica, no hay igualdad ante la ley"

Agustín Leal, guardia civil JUCIL: "Es una cesión cerrada de competencias a cambio de sillones y cuotas de poder, esto no es una reclamación histórica"

Agustín Leal, guardia civil JUCIL, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ para comentar la retirada de la Guardia Civile en aeropuertos, sólo se encargarán de las maletas.

"Es una cesión cerrada de competencias a cambio de sillones y cuotas de poder, esto no es una reclamación histórica. La seguridad en puertos y aeropuertos es de la Guardia Civil. Los de JUCIL somos la asociación que paro legalmente la transferencia de tráfico a Navarra. Nosotros en 2023, teníamos este conocimiento de esta orden general de la policía que se iba a llevar a cabo y hemos puesto una demanda porque no se ajusta al derecho. Hay que cambiar la ley de seguridad ciudadana, no puede ser orden ministerial, tiene que ser una ley del mismo rango", detalla el guardia civil.

Agustín Leal, guardia civil JUCIL: "Todavía no hay nada escrito, contamos con que la Audiencia Nacional nos de la razón y pare este despropósito"

Por otro lado, Agustín Leal explica que "ya se empezaron en reuniones a hablar de este tema, todavía no hay nada escrito y contamos con que la Audiencia Nacional nos dé la razón y paremos este despropósito que no se ajusta para nada a las necesidades de seguridad. La seguridad es el pilar fundamental del Estado de Derecho, si el control de esa seguridad no está en las fuerzas del cuerpo del estado, ya no estaría en el Estado. Si vuelve a ocurrir un golpe de Estado no tenemos el control de las fuerzas de puertos y aeropuertos puede ser una locura en todos los sentidos".