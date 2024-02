Agustín Leal, guardia civil (JUCIL) señala a Marlaska: "Ha sido culpa de su mala gestión. Tiene que dimitir"

“ Marlaska el viernes tuvo la desfachatez de que en una rueda de prensa en Algeciras estaba diciendo que todo estaba bien , que se estaba ganando la batalla, nada más lejos de la realidad. Ayer ha salido la administración con toda su batería de defensa amparándose en la demagogia para salvar a Marlaska. Todo ese dinero que dicen que se ha invertido allí no se ha visto. Llegaba ayer de Barbate a su casa, lo ultimo que he hecho al salir ha sido despedirme de mis compañeros y lo que se es que anoche había una patrulla de la Guardia Civil con dos guardias que ni siquiera son del mismo cuartel para cubrir dos municipios , la sierra y toda la costa", explica el guardia civil.

"No puede ser que dos patrulleras tengan 20 años muchas y las que pueden navegar estén averiadas , la responsabilidad en la ejecución salvaje por supuesto es del narco, si pudo haber una mala orden no lo sé, pero habrá una información que va a aclarar todos esos extremos. La culpa de la mala gestión es del ministro de Interior, del señor Marlaska , el narco se vino arriba después de la desactivación de una unidad encomiable", sentencia muy crítico Agustín Leal.

“Se ha desmantelado la unidad de élite por muchos motivos, desde luego tengo que romper una lanza a favor del teniente coronel, he sido agente UCO y muchos de mis compañeros que pondría mi vida en sus manos han estado con el y no hablan mas que maravillas, eran un auténtico líder y todos hablan maravillas de el. Marlaska tendría que haberse preguntado por qué se desmantelaba sabiendo que era una unidad que arrasaba el narco, en pleno funcionamiento los narcos tenían miedo de acercarse, no llegaban ni 20 millas".