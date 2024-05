Las consecuencias que podría tener el boxeador Antonio Barrul tras reducir a puñetazos a un maltratador en el cine

Antonio Barrul: "Desde que llegamos al cine empezó a insultar a su mujer y a darle golpes por debajo de las butacas"

La periodista: "Se podría considerar como agravante por el hecho de ser profesional. La otra persona no ha presentado ninguna denuncia"

La Federación de Castilla y León de Boxeo apoya a Antonio Barrul y no contempla ninguna sanción

‘La mirada crítica’ explica las consecuencias que va a tener el boxeador Antonio Barrul que redujo a puñetazos a un hombre que agredía su mujer en un cine entre las que podría perder su licencia como boxeador profesional.

Nahiara Cago explica que “cuando se duele hablar de estos casos en los que son profesionales del boxeo o de artes marciales, se suele decir que, ante un juicio, podrían ser considerados como arma blanca, pero esto es un mito, ya que no se recoge en el código penal esta circunstancia.

Además, la periodista detalla que “se podría considerar como agravante por el hecho de ser profesional. La otra persona no ha presentado ninguna denuncia. Antonio Barrul cuenta con el apoyo de su federación porque están en contra de la violencia de género".

Este lunes, Antonio Barrul, uno de los protagonistas de esta pelea y una de las grandes promesas del boxeo español, ha contado en 'Vamos a ver' su versión de lo sucedido: "Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo".

Antonio Barrul: "No justifico la violencia, pero en ese momento fue lo que me salió"

El boxeador profesional, que se ha mostrado muy disgustado durante toda la entrevista, ha pedido perdón en numerosas ocasiones por lo sucedido. "Era un maltratador y había que frenarlo", ha querido destacar.

"Desde que llegamos al cine empezó a insultar a su mujer y a darle golpes por debajo de las butacas. A la media hora de la película los gritos eran muy fuertes y la enganchó del cuello. En el forcejeo con ella le dio un golpe a una niña. Le pedí que se marchase y empezó a insultarme a mí delante de los niños. Intenté aguantarme, pero seguía", ha comenzado a explicar.

Después de pedir a los trabajadores del cine que llamasen a seguridad sin obtener respuesta, Barrul cuenta que fue "lo que le salió". "Esa persona necesita ayuda porque mentalmente no está bien. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", ha contado.