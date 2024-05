Nieta de la anciana hospitalizada tras ser agredida en Mallorca: "Le ha provocado un ictus y sigue en la calle, quiero justicia"

"Mi abuela está mal, después de 11 días no habla ni come, tiene el lado derecho paralizado. Esta vecina es conflictiva, desde hace varios años ha sido denunciada por más personas , tiene órdenes de alejamiento y ha agredido a más personas. Segundos antes de agredir a mi abuela, también pegó a otro hombre y le rompió la prótesis. Estaba comprando en la frutería y al salir, se encuentra con esta mujer que le pega en la cara, la tira al suelo, le da patadas por todo el cuerpo y ella se intenta levantar como puede", explica la nieta.

"Por lo que nos han comentado tiene esquizofrenia, no se de que grado, porque hay cosas de las que es consciente, ella misma ha ido a denunciar alguna vez a familiares de personas a las que ha agredido. Su madre va con ella cohibida y la trata muy mal. Ella es consciente de lo que hace y le da absolutamente igual…mi abuela está con un ictus y no sé cuándo va a poder andar, hablar o comer, esto es una injusticia que siga libre. ¿Hasta que no mate a alguien no la van a tratar?", declara la nieta.