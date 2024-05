Marta Pascal: "Puigdemont va a tensar la cuerda, Junts dejará de apoyar al Gobierno y provocar elecciones anticipadas"

"Usted conoce muy bien a Puigdemont, fue apartada de la política a raíz de su enfrentamiento a cuenta de la unilateralidad, ¿hasta dónde va a tensar la cuerda Puidemont? ", empieza preguntando Ana Terradillos a la invitada. Marta Pascal contesta: "La va a tensar todo lo que pueda , él dijo que si ganaba las elecciones, volvía. Si no las ganaba, no se veía de jefe de la oposición. Si somos coherentes, tiene que hacer todo para ser investido".

"Creo que todo esto forma parte del relato de Puigdemont y Junts de intentar salvar algo que quedó claro el domingo, que no hay una mayoría independentista de catalanes , no lo ha dicho nadie más que los votantes y esto es muy relevante", sentencia la entrevistada.

"Una cosa es entender que el procès, como lo hemos conocido, ha acabado y otra es que creo que no se ha resuleto el encage político entre Cataluña y España", detalla Marta Pascal. En cuanto al futuro del gobierno catalán, añade: "Hasta el 10 de julio no habrá gobierno, después de las elecciones europeas no se va a formar el Parlament".