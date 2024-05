Se reafirma la principal hipótesis del derrumbe del local de Playa de Palma: "Estos edificios no están preparados para soportar tanto peso"

“Este tipo de edificios normalmente no están preparados para soportar este peso. Los edificios como bares, discotecas, necesitan soportar 500 kilos por metro cuadrado , de carga añadida. Aquí obviamente 500 kilos en un chalet antiguo pues no estaba preparado y menos una terraza, que soportan menos kilos", detalla el arquitecto.

"Un aforo de pista de baile, mínimo son cuatro personas por metro cuadrado, no son los 500, pero nos acercamos. Si encima estás saltando, con mas razón puede ocurrir lo que ha pasado. A veces el uso último no es el que estaba previsto para el proyecto. Una vez ha colapsado el edifico y ha atravesado la planta baja, pero las partes laterales están intactas. Ha sido forjado lo que ha colapsado hacia abajo, por lo que no había riesgo para los edificios de al lado", detalla el arquitecto.