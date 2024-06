Esperanza Aguirre ataca a Pedro Sánchez: "Presume con arrogancia de que su mujer esté siendo investigada y le hace víctima"

“La señora Gómez en este momento está investigada , por suerte se quitó la palabra imputada porque parece que ya te han hecho responsable de algo, como tal tiene integra su presunción de inocencia y hasta que no la condenen sigue siendo inocente ", explica la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"Algunas cosas que se han publicado por parte de los medios son, en mi opinión, inusuales y no se han desmentido. Es increíble que una mujer del presidente del Gobierno se dedique a visitar empresas donde tiene representación el gobierno y que el software se lo apropie ella en una sociedad, esto tendrá que aclararlo la Complutense. Mandar cartas de recomendación tampoco es normal , y eso es lo que se está investigando", detalla Aguirre.

"De Begoña Gómez espero explicaciones, no ha desmentido nada y su marido con una arrogancia impropia presume de que esté investigada y la saca en un mitin para que griten su nombre. Mientras no de explicaciones, seguirá investigada , pero de momento tiene la presunción de inocencia", aclara la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"Me parece una vergüenza que se metan con el juez, que ha sido avalado por la Audiencia Provincial para que sigan investigando los asuntos. Pedro Sánchez piensa que lleva a Begoña y le hace víctima y entonces va a conseguir que todos sus simpatizantes voten como locos el domingo, confió en que no. Esta señora nadie la ha condenado, no es víctima, se la está investigando", sentencia Esperanza Aguirre.