Pedro Sánchez vuelve a enviar otra carta a la ciudadanía para defender a Begoña Gómez: "Todo mentira"

Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación. y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. Todo mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mi, no le quepa duda de que no me quebrarán.