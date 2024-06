Margarita Robles, ante la negativa del Rey a reunirse con Milei: "Es lógico. Ha faltado al respeto al presidente de España y eso no es aceptable"

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Este jueves 20 de junio, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha estado en el plató de 'La mirada crítica' para hablar en directo del agitado momento político que atraviesa España en este momento. Fantasma de las elecciones catalanas

Ante la posibilidad de unas nuevas elecciones catalanas, Robles ha sido clara: "Espero que no se de ese escenario porque los ciudadanos de Cataluña se han pronunciado y el triunfo de Salvador Illa ha sido espectacular. Cataluña necesita ya un gobierno que gobierne, un buen gestor como lo es Illa. Al final habrá sentido común y los ciudadanos de Cataluña le han manifestado su apoyo".

Sobre si el Estado puede o no darle la 'llave de la caja' a Cataluña, la ministra de Defensa no ha dudado: "El Estado no puede darle esa llave a Cataluña y lo que está haciendo el Gobierno de España es una política de convivencia que está permitiendo que la crispación baje en Cataluña. Por una vez, los dirigentes políticos en Cataluña tienen que pensar en los ciudadanos catalanes. Quienes tenemos responsabilidades públicas no tenemos que pensar en intereses partidarios, tenemos que pensar en los ciudadanos".

Además, Margarita Robles ha explicado la visión del gobierno de España sobre el poder judicial en nuestro país: "En España los jueces cumplen con una misión que es la que les atribuye la Constitución que es interpretar y aplicar las leyes. Las resoluciones judiciales hay que respetarlas, pero no pasa nada por criticarlas. Las leyes se pueden interpretar de distintas maneras y no hay una máquina que de una solución. Interpretar y aplicar la ley es difícil y creo que es necesario un respeto al poder judicial y acatar sus resoluciones, pero eso no excluye que se pueda hacer una crítica. El PP quiere hacer la crítica al Gobierno metiendo de por medio a los jueces, y que conste que me duele decir esto. No hay nada más terrible en cualquier democracia que la politización de la justicia y que los asuntos políticos se judicialicen".

Robles tiene clara la constitucionalidad de la ley de Amnistía y así lo ha manifestado durante su entrevista: "Creo que Felipe González es un hombre que ha escrito unas páginas muy importantes en momentos muy difíciles y le tengo un enorme respeto a nivel personal e intelectual, pero creo que en un Estado de Derecho el que tienen que decir si algo es constitucional o no es el Tribunal Constitucional".

Además, ha apoyado la decisión de Felipe VI de no reunirse con el presidente de Argentina: "Creo que es lógico que el Rey no quiera reunirse con Milei porque es el Jefe de un Estado al que el Milei ha faltado al respeto al presidente de España. Eso no es aceptable porque entre países siempre tiene que haber un respeto. Eso no lo puede aceptar ningún español porque el presidente del Gobierno lo es de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no. Creo que la señora Díaz Ayuso se equivoca porque tiene que haber un respeto constitucional al presidente del Gobierno de España. Dicho esto, la política exterior del país la marca el Gobierno.