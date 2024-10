La indignación de Aguirre tras el escándalo de corrupción del PSOE: "Quieren decir que es el caso Ábalos, pero es el caso PSOE"

Sobre el escandalo que en el que se ha visto envuelto el PSOE, Aguirre ha comentado: "Esto de lo que estamos hablando ahora, que era el caso Koldo, ahora quieren decir que es el caso Ábalos, pero no, es el caso PSOE". Ha añadido que "llevar bolsas con billetes en dos tandas de 45.000 euros a la sede de Ferraz es muy grave". También ha añadido que "es muy raro hacerlo a través de comisionistas como Aldama y no de forma transparente". Además, ha subrayado que este asunto no puede limitarse solo a Ábalos y que tendrá que dar una disculpa: "Tendrá que dar muchas explicaciones. Ya ha dicho que se va a defender".