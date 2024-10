El PP se disculpa y sus ponentes para la reforma que favorece a etarras ponen sus cargos a disposición del partido

Según han argumentado, reiterando sus disculpas hacia toda la ciudadanía, los diputados del partido popular implicados no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales , que puede beneficiar a presos de ETA , algo que califican de “error colectivo” señalando que quienes participaron en la ponencia de la reforma legal que acorta las penas han puesto su cargo a disposición del partido.

Así lo ha comunicado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha recalcado, no obstante, que "no es momento de responsabilidad sino de soluciones", recordando que quedan "seis días para que el Gobierno resuelva esto".

Por el momento, el Partido Popular, haciendo valer su mayoría en el Senado, ha paralizado la votación de la modificación de la ley en la Cámara Alta, pero si el Gobierno no cede a su presión para retirar el proyecto de ley y la enmienda presentada por Sumar que beneficia a los presos de ETA, habrá de ser aprobado en un plazo que va como mucho hasta el 14 de octubre.

"La responsabilidad por la no percepción de esta enmienda es colectiva. Nadie lo ha visto ni ningún medio hasta el domingo", señalan desde Génova, donde insisten en que aunque PP y Vox hubiesen "votado en contra”, en el Congreso “esta ley habría salido adelante porque Sánchez tiene los votos para hacerlo".

"Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie , nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara ni ninguna organización. Nadie lo vio hasta el pasado fin de semana", ha dicho Tellado.

la dirección nacional del PP y el Grupo Popular no se plantean tomar medidas con los diputados de su partido que no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA, ya que, –insisten–, entienden que es una responsabilidad "colectiva" y no van a "señalar a nadie en concreto".