La alcaldesa de Paiporta denuncia falta de comunicación con Mazón tras la DANA: "Le vi, pero no hablamos"

En relación con el impacto económico, la alcaldesa ha lamentado que todos los comercios de Paiporta se han visto afectados . "No tenemos ningún servicio en Paiporta garantizado, es una situación muy difícil", ha afirmado. Respecto a las ayudas prometidas por el Gobierno, ha asegurado que "saben que habrá ayudas de otros organismos, pero cree que no han llegado todavía".

Tras su comparecencia en directo sobre la gestión de la DANA, la oposición ha pedido la dimisión de Carlos Mazón. Sin embargo, el presidente de la Generalitat Valenciana no dejará su cargo y ha asegurado que trabajará en la reconstrucción, pero que no se presentaría a reelección si no es capaz. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha cargado contra esta declaración, preguntado cómo va a ser capaz de liderar la reconstrucción Mazón si no lo fue de llegar a tiempo al Centro de Coordinación de Emergencias.