Actualmente, los 16 tratamientos aprobados en España se centran en controlar los brotes mediante la reducción de la inflamación en el sistema nervioso central. Aunque no curan la enfermedad, sí disminuyen los síntomas, las lesiones e incluso la progresión en muchos casos, pero no en todos. " Nos dimos cuenta de que había pacientes que, incluso con tratamiento, empeoraban con los años . Tenían lo que llamamos una progresión silente, donde la enfermedad avanzaba sin que pudiéramos detenerla", indica Oreja-Guevara, también jefa de Sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos.

La especialista, que forma parte del Comité Global del desarrollo de este medicamento explica que "el tratamiento, denominado tolebrutinib , es un inhibidor la BTK, una enzima, ya conocida porque se ha usado en otras patologías, que actúa sobre el sistema inmune. Va a ser la primera vez que vamos a actuar, no solo sobre las células que producen inflamación, sino sobre las células que producen progresión (la microglía, situada dentro del cerebro)".

Además, realizaron un segundo estudio con otro perfil de pacientes, en este caso con EM remitente recurrente, es decir, con brotes y poca degeneración, frente al tratamiento con teriflunomida. "No demostró que redujera los brotes más que este, pero sí la progresión en un 27%. Por lo que, se confirma que este tratamiento reduce la progresión y degeneración de la enfermedad ", aclara.

"Hasta ahora se habían realizado unos ocho o nueve estudios en personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva y siempre habían salido negativos. Los pacientes se quejaban de que no teníamos nada para ellos. Y era la verdad. No teníamos nada y ellos seguían empeorando, empeorando y empeorando, hasta acabar en silla de ruedas. No había ni una sola esperanza". Hasta ahora. "Es un gran hito. Es un cambio de mentalidad. Es un gran éxito", declara. "Esto es tan solo el principio. Este tratamiento abre el camino para que los próximos la reduzcan más".