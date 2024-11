Muñoz, vicesecretaria del PP, arremete contra Ribera por su gestión de la DANA: "Se quedó de brazos cruzados"

Muñoz ha asegurado que "las explicaciones de Teresa Ribera no han convencido a nadie" y ha añadido que la ministra ha evitado responder preguntas clave. Según la dirigente popular, la Comisión Europea ha condicionado el nombramiento de Ribera como comisaria a su posible dimisión si es investigada. Además, ha señalado que durante la DANA hubo una falta total de información por parte de la Confederación Hidrográfica , destacando un vacío de comunicación durante d os horas críticas en las que no se enviaron alertas sobre el estado del barranco del Pollo.

"El mayor problema del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) fue que todos los trabajadores estaban centrados en los informes de la presa de Forata, y nadie prestó atención al barranco del Pollo. Por lo tanto, Teresa Ribera no sabía lo que estaba pasando en España en esos momentos," ha declarado.

Entre las 6 y las 7 de la tarde del día de la DANA, la conexión con el CECOPI "pasó a negro", una información que, según Muñoz, ha llegado tarde. "Me sorprende que no se hiciera nada para restablecer la comunicación. Si uno quiere, encuentra medios para informar de lo que está ocurriendo," ha señalado la vicesecretaria, quien también ha dirigido CECOPIs en situaciones de incendios de nivel 2. La dirigente popular ha sido contundente en sus críticas: "Se quedaron de brazos cruzados en medio de la tragedia."

Muñoz también ha defendido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, frente a las acusaciones por su gestión. Según ella, el CECOPI estaba constituido desde las cinco de la tarde y no dependía de la presencia de Mazón para tomar decisiones. Además, ha elogiado su disposición para asumir responsabilidades y realizar cambios en su gobierno, en contraste con el PSOE. "Mazón pidió comparecer voluntariamente en las Cortes. Teresa Ribera ha comparecido obligada, y si no fuera por las presiones, habría sido nombrada comisaria. Sánchez sigue desaparecido," ha afirmado. Reconociendo que "todos podemos cometer errores en una emergencia," Muñoz ha enfatizado la importancia de aprender de ellos y asumir responsabilidades.

Muñoz ha destacado que comprende la frustración de las personas afectadas por la DANA: "Si fuese una víctima, claramente me sentiría abandonada y cabreada por las discusiones políticas." Sin embargo, ha defendido la necesidad de exigir explicaciones a Ribera. "Decir la verdad y sacar la verdad también es importante," ha concluido.

Tras no responder con claridad a si el señor Mazón debería dimitir o no por su gestión en la Dana, Ana Terradillos ha reaccionado: "Si la señora Rivera es imputada, se tiene que ir a su casa. Pero si el señor Mazón es imputado, por la misma regla de tres, digo yo que debería irse a su casa".

La presentadora ha mostrado su descontento con el comportamiento de todos los políticos en esta gran crisis: "Yo si fuese una persona que tuviese todavía a su padre limpiando barro del garaje y os escuchase a ustedes y a los otros, estaría con un cabreo... se lo digo de corazón y no es por usted, es por ustedes y por el Gobierno. Estaría con un cabreo que probablemente no votaría el resto de mi vida, lo digo como lo siento porque el y tú más y tú más...".

Además, Terradillos ha querido dejar claro que el programa ha llamado a representantes del Gobierno para ser entrevistados, pero que no lo han conseguido: "No quieren venir, llevamos una semana intentando llamar a la puerta a ver si viene alguien, pero aquí no viene ni Dios".