Ana Terradillos felicita a la concejala del PP en Aldaia, Valencia, tras su dimisión: "No conozco a mucha gente coherente y usted lo ha sido"

Paula García se da de baja del Partido Popular

La exconcejala señala la falta de apoyo político tras la tragedia y la inacción de las instituciones

Borja Sémper, portavoz del PP: "Esto tiene que parar. Merecemos un Gobierno que no nos mienta"

Paula García, concejala de la localidad valenciana de Aldaia, ha decidido abandonar el Partido Popular tras sentirse abandonada por las instituciones durante la gestión de la DANA. Su decisión, un mes después de la tragedia, se fundamenta en la falta de respuestas por parte de los responsables políticos. Dejó su testimonio en una llamada viral donde comentó que allí no había nadie ayudándoles y pedía auxilio. Un mes después, Paula se ha dado de baja afirmando "que no quiere estar en un partido que les ha abandonado". En 'La mirada crítica' la hemos entrevistado y Ana Terradillos, presentadora del programa, no ha dudado en apoyarla en su decisión.

La razón de Paula García para dimitir: "Nos han abandonado en todos los niveles"

La exconcejala ha comenzado señalando que, durante la emergencia climática, no recibió apoyo ni del gobierno central ni de las instituciones locales. "Yo me voy del PP, porque estaba en el PP, pero nos han abandonado en todos los niveles. Desde el gobierno central hasta el gobierno local y pasando por todas las instituciones", ha afirmado. García ha explicado que ese día se encontraban en un pleno municipal y el alcalde no canceló las actividades previstas, incluidas las clases. "Por eso se ha muerto una familia del que era mi colegio", ha señalado, visiblemente afectada. En este sentido, ha exigido responsabilidades políticas: "Yo no sé cómo a los concejales no se les cae la cara de vergüenza".

Respecto a la gestión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, García ha sido tajante: "No solo Mazón, si no en bloque. Se ve en las calles, la gestión ha sido nula". Además, ha reconocido que la decisión de abandonar el partido fue como un "click" que ocurrió al ver pasar los días sin soluciones ni avances: "Ha sido una decisión personal. No podía seguir criticando una gestión desde dentro".

A pesar de no haber salido mucho a la calle tras su baja del PP, García ha revelado que ha recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de los vecinos de Aldaia. "Las personas me han hablado por mensaje para darme la enhorabuena por la decisión", ha comentado. Sin embargo, también comprende que su postura haya generado malestar en algunos sectores. "Lo entiendo, pero al final es una decisión mía", ha señalado.

Ana Terradillos, ante la dimisión de la concejala