Juan Lobato habla de un "linchamiento" desde el PSOE y se refiere a la filtración sobre el novio de Ayuso: "No contemplo que fuera falso lo que se me dijo"

El líder del PSOE de Madrid está citado por el Supremo por el caso de la filtración de documentos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso

Fuentes del propio partido ven muy probable que en las próximas horas pierda el apoyo de más de la mitad de la Ejecutiva autonómica

El Tribunal Supremo cita al líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato como testigo en la causa contra el fiscal general

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, ha comparecido hoy ante los medios. Lo ha hecho justo tras haber sido citado como testigo por el Tribunal Supremo por el caso contra el fiscal general del Estado por la filtración de documentos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. También, entre voces del propio partido socialista que le ven sentenciado y le piden que dimita antes del Congreso Federal, algo ante lo que se ha manifestado "preocupado", pero defendiendo su actuación.

"Estoy preocupado con la reacción/linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido que, sinceramente, no la entiendo. No la entiendo porque, si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa comunicación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema", ha dicho, al inicio de su discurso.

"Al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara de la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo. No contemplo que fuera falso que el origen de esa documentación fueran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave", ha reiterado.

"Tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y de los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos. Por lo tanto, no lo puedo contemplar. No contemplo que eso fuera falso, porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, –además de que se me mintió, que eso es lo de menos–, hubiera sido un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y para el PSOE de Madrid", ha apuntado, antes de apostillar: "Al final es siempre la misma historia. Se intenta, por parte de unos pocos, que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal".

Por último, en su comparecencia, Juan Lobato ha querido referirse expresamente también a los integrantes del Partido Popular, a quienes ha acusado de sus ataques continuos al tiempo en que ha defendido a su partido y su trayectoria.

"Ahora también quería hablar para quien, desde la derecha, desde el PP ataca de una forma furibunda al PSOE constantemente. Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de Madrid, que nos ataca constantemente, y yo le quiero también contestar. El PSOE no es una secta, el PSOE es un partido democrático, es un partido con 145 años de historia, de honestidad, de sacrificio, de integridad; un partido de militantes y de referentes políticos ejemplares, y lo va a seguir siendo, lo tengo claro", ha sentenciado.

Juan Lobato y los apoyos en la Ejecutiva autonómica del PSOE-M

Según fuentes citadas por Europa Press, varios cargos del PSOE-M critican que llevase ante notario su conversación con la jefa de Gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, y consideran que se trata de un error que le va a costar el cargo de forma inmediata, antes del 41 Congreso Federal que empieza este viernes, día 29 de noviembre, en el que además ha sido citado por el Supremo.

De acuerdo a estas fuentes, desde el propio partido señalan que e el paso de acudir a la notaría "no lo entiende nadie" y está socavando su imagen entre las bases del partido, hasta el punto de que ven muy probable que en las próximas horas pierda el apoyo de más de la mitad de la Ejecutiva autonómica.

A este respecto, además señalan que as últimas horas han sido críticas para él y se están produciendo movimientos internos y llamadas entre cargos para forzar su salida. En este punto, las distintas fuentes consultadas admiten que la dirección del partido a nivel nacional también está jugando sus cartas para tumbarle.

Juan Lobato y el caso de la filtración de documentos del novio de Isabel Ayuso

En este contexto, por su parte, un dirigente de la federación de Madrid, menos crítico con Juan Lobato, lamenta que este episodio sirva de excusa a Moncloa y Ferraz para intentar "cargárselo" y señala que están haciendo presión para reducir al máximo sus apoyos internos en la comunidad.

La tormenta política se ha desatado después de que Lobato afirmase que desde Moncloa le enviaron un correo electrónico con los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También admitió que acudió a una notaría para registrar una conversación con Pilar Sánchez Acera del pasado mes de marzo, cuando era la jefa de Gabinete de López, que en ese momento era director de Gabinete de Pedro Sánchez.

Lobato ha defendido que acudió al notario para acreditar que la información de la que disponía, y que utilizó contra Ayuso en el debate parlamentario de la Asamblea de Madrid, provenía de los medios de comunicación y no de una filtración de la Fiscalía, en medio de una investigación judicial por revelación de secretos que afecta al propio fiscal general.

Voces en el PSOE apuntan a una dimisión de Juan Lobato

Sin embargo, desde el PSOE de Madrid, y siempre según las fuentes del partido citadas por Europa Press, consideran que ha dado la imagen de "vender a los suyos", toda vez que Pilar Sánchez Acera forma parte de la dirección del partido en Madrid como secretaria de Institucional y habla con ella de forma habitual para preparar las sesiones de control al Ejecutivo de Ayuso, según ha indicado él mismo. En este sentido indican que es el error más grave que ha cometido, ha metido la pata "hasta un punto que ya no se puede sacar" y dan por hecho que en las próximas horas habrá una dimisión en masa en la Ejecutiva autonómica que obligue a Lobato a apartarse.

Los más críticos, de acuerdo con las fuentes citadas, piensan que debe dimitir de inmediato porque no es posible que encabece la delegación de Madrid en el 41 Congreso Federal que comienza el viernes 29 de noviembre en Sevilla. En este sentido, indican que ha perdido la confianza de la mayoría del partido y no puede representar a los militantes en estas condiciones.

Señalan además que tampoco tendrá la fuerza para poder situar a cargos de Madrid en la cúpula del partido a nivel federal --"nadie le va a querer escuchar", señalan--.

