Miguel Cobo no se esperaba lo que ha pasado durante el cocinado de Cristina Cifuentes y es que no imaginaba lo que le ha dicho: “Ha estado soltando cosas inapropiadas, se ha desconcentrado un poco…” Pero ¿Qué le ha dicho?

Y no era la única, intentando hacer la pasta fresca, Lucía Dominguín creía ser víctima de un “boicot” porque no funcionaba: “No me lo puedo creer, luego decís que si mi tono, esto es imposible, la máquina no funciona”.