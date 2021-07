Lejos de enfadarse, Isa nos confesaba que Sylvia le cae “bien” y ella le devolvía el halago: “La veo coherente y objetiva”. Viéndolas, Paz Padilla no entendía absolutamente nada y recordaba algo a la cocinera: “¡Pero si ha puesto a parir a tu madre!”

“¿Qué tiene que ver?”, se preguntaba Isa, que solo valora a Sylvia como concursante de ‘Supervivientes’: “A mí en el concurso me ha gustado bastante”. Es más, nos confesaba que se sabe su nueva canción y la cantaban juntas para asombro de todos.

En alusión a la guerra que vive su familia, Isa se emocionaba hablando del distanciamiento con su madre y dejaba claro que ella no ha hecho nada: “No le puedo exigir a mi madre que actúe normal cuando ella no está bien, a una persona que le pasa todo lo que le ha pasado, no puede estar bien”. Cree que Isabel Pantoja tiene “miedo” a salir a la calle, es más, tiene esa sensación desde que tiene “uso de razón”.