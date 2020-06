Las votaciones a la cena de Kiko Hernández y Marta López: “Esperaba más, me he quedado chafada”

Los comensales han sido muy duros en sus valoraciones: Belén Esteban les ha suspendido

Kiko Hernández y Marta López han sido los chefs en el cuarto programa de ‘La última cena’. Los comensales han sido bastante duros con las notas, sobre todo basándose en las continuas protestas de Marta y en que no ha habido trabajo en equipo.

Belén Esteban: “Les doy un cuatro. El primero no me ha gustado y el steak tartar tampoco. Tengo que ser justa. Igual que cuando yo vaya a hacer la cena, que no sé si la haré, quiero que seáis justos conmigo”. Jorge Javier Vázquez y los comensales se sorprenden mucho con lo dura que ha sido Belén en su valoración.

Lydia Lozano: “Como yo he pasado por esto y sé lo duro que es, por el steak tartar y por la actitud que aquí la valoramos mucho, les voy a dar un cinco. Has protestado desde el minuto 1, Marta, por eso os he dado un cinco”.

Chelo García-Cortés: “Mi votación es un siete. Lo han servido todo a tiempo. No estoy de acuerdo con las actitudes de Marta. Yo hoy he cenado, así que os doy un siete”.

Anabel Pantoja: “Les doy un aprobado a los dos por el esfuerzo. No me ha sentado muy bien el steak tartar. Creo que han tenido los platos a tiempo. Un cinco”.

Alonso Caparrós: “Estoy con mis compañeros. Creo que el primero estaba más bueno que el segundo. Los dos iban por buen camino, pero hubo un problema de equipo y colaboración. Hubieran podido enriquecer más su plato con la ayuda del otro. Un seis”.

Kiko Matamoros: “Me alegro mucho de haber estado aquí esta noche y haber compartido esta cena. Es de las noches que mejor he cenado. Me ha gustado el primer plato. Les doy un ocho porque me parecen muy bajas las puntuaciones”.

María Patiño: “Yo tengo problemas a la hora de comer y sabía que los tres paltos me iban a gustar. Me han gustado dos platos, menos el postre. La actitud la podría penalizar. Mi votación es un siete”.

Sergi Arola: “Felicito a tu padre, Marta, estaba muy rico el primero. Esperaba más del segundo y el tercero me ha decepcionado. Esperaba más equipo. Un cinco”.