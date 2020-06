La amistad de Marta López y Kiko Hernández se resquebraja durante el cocinado: "Pesado, cansino"

Marta López ha dicho que no sabe cocinar porque viene de una familia de cocineros, y Kiko Hernández le ha contestado por lo bajo: “Por vaga”. Su amiga le ha escuchado y le ha respondido, y él la ha tachado de maleducada. La chef Begoña Rodrigo, que estaba delante, le ha soltado: “Cómo maleducada, si la has llamado tú vaga”. Kiko no se lo ha tomado a mal: “Pero eso es una descripción, no es un insulto. Ella es vaga”. Marta se ha tomado muy mal estas palabras y le ha querido dejar claro cuántos años lleva cotizados: “Treinta y cuatro y medio”.