Anabel Pantoja se enfada cuando se ven las imágenes de su accidente con el escote: “Es parte de mi intimidad”

Anabel Pantoja ha tenido un pequeño descuido durante la cena preparada por Kiko Hernández y Marta López: ¡ se le ha salido un pecho ! La colaboradora afirma que no le importa, aunque se ha enfadado con María Patiño por decir que a ella no le gustan los pezones grandes.

Antes de mostrar las imágenes, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a las comensales que, si ellas fueran las afectadas, les importaría que se sacara el vídeo del ‘accidente’. Chelo García-Cortés y Lydia Lozano afirman que les daría igual, pero a María Patiño no. Además, la presentadora de ‘Socialité’ ha añadido que a ella no le gustan los pezones grandes.

Anabel Pantoja también ha dicho que le da igual que se vieran las imágenes, por lo que el programa las ha mostrado. Además, la colaboradora ha hecho un alegato a favor de todos los tipos de pecho: “¡A mí me gustan los pezones de todos los tamaños! Para eso están, para dar el pecho, para comerlos y lamerlos”. Aunque había afirmado que no la molestaba que se viera su descuido, luego se ha enfadado: “Me parece más importante que mis compañeros lleven cinco horas cocinando. Esto es parte de mi intimidad. Me ha jugado una mala pasada”.