Los caracoles sucios provocan el enfado de los chefs y las lágrimas de Melyssa Pinto en ‘La última cena’

“Ha habido una desorganización brutal”, se quejaba Miguel y Melyssa les daba la razón: “No se me da bien la cocina, no sé cortar la carne y fatal… un show”, nos decía la exconcursante de ‘Supervivientes’, que se declaraba “estresada”.

Melyssa también ha tenido que limpiar los caracoles, pero no lo ha hecho muy bien. “Si no está bien limpio lo único que puedes hacer es intoxicar a uno”, se quejaba Miguel pero ella insistía: “Me daba asco pero he hecho cuatro lavadas y cuando no salía caca he parado”.