Andrea y Roberto rompen su relación en una hoguera llena de reproches: “Caí porque me has desilusionado muchas veces”

Andrea acusa a Roberto de ser un mentiroso: “El Roberto que te inventaste fue el que me gustó”

Andrea llora en la hoguera al recordar a Óscar

Roberto reconoce que sigue queriendo a Andrea

Andrea fue a ‘La última tentación’ con la idea de poner a prueba a su novio Roberto, en el que no confiaba del todo. Pero al final fue ella quien se olvidó de su pareja y le fue infiel con Manuel a los pocos días de comenzar la aventura. Mientras, Roberto veía las imágenes y sufría en Villa Luna.

La pareja se reencontró en la hoguera final y, aunque Andrea tenía la intención de recibir a Roberto con un abrazo, él se negó y se mostró muy enfadado. “¿Eres una princesa o una rana? Te has convertido en una rana”, le espetó nada más llegar. La actitud de Roberto no le gustó nada a Andrea, que se marchó de la hoguera enfadadísima.

Poco después, Andrea volvió a su sitio y Roberto le lanzó una pullita: “Has durado como Manuel, 30 segundos”. Los reproches entre la pareja continuaron y él no aceptó las explicaciones de ella. Según Andrea, su relación ya estaba mal antes de llegar, habían tenido muchos altibajos y no habían hablado lo suficiente como para zanjarlos. Por eso ella se dejó llevar: sabía que no quería estar con Roberto.

“En Ibiza caí porque no estoy enamorada de ti y porque tú también me has desilusionado muchas veces”, le dijo Andrea a Roberto, aludiendo a la primera vez que se lio con Manuel.

Andrea se siente engañada por Roberto

Andrea le fue infiel a Roberto en el programa, pero ella dijo sentirse también engañada por él porque la hizo sentirse especial y mentira. “El Roberto que tú te inventaste fue el que me gustó”, le espetó.

La decisión final

Tras los momentos iniciales de tensión, Roberto reconoció que sigue queriendo a Andrea y que los sentimientos no se van de un día para otro. “Pienso que no me has querido ni ahora ni nunca, ¿piensas que yo me merecía esto después de todo lo que he vivido contigo?”, preguntó. Andrea lo negó e intentó excusarse: “Entiende también que tú has tenido tus fallos, no vengas aquí atacando”.

Andrea y Roberto rompieron su relación y se fueron solos de ‘La última tentación’. “Necesito un tiempo para estar sola, he estado siempre en relaciones. No ha llegado la persona que me complemente bien, con la que pueda ser yo, no me anule y que pueda ser libre”, dijo Andrea.

Andrea llora por Óscar