Andrea y Manuel tienen sexo dos veces a pesar de las interrupciones de sus compañeros: "Nadie me va a cortar el rollo"

Pero la última fiesta traía consigo unas ganas irrefrenables. Andrea y Manuel volvían a compartir habitación. Ella le pidió una de sus camisetas para dormir. "Esta noche no hay camisetas", bromeó el gaditano. "Andrea, la que me has liado. Yo venia aquí a pasármelo bien, a pelearme con Lucía... No venía a liarme con nadie . ¡Qué grande la Andreíta!", añadió. "Y yo venía a poner mi relación a prueba ... otra vez", señalaba ella, que ya participó en 'La isla de las tentaciones 1'.

Marta y Lucía no perdieron tiempo y subieron rápidamente a la habitación de Manuel para averiguar si estaban teniendo sexo . Tras sonoros golpes en la puerta, el de Puerto Real les decía que no podían entrar, con lo que obtuvieron la respuesta que buscaban.

Ya lo había advertido Manuel cuando sus compañeras tocaron a la puerta: "A mí nadie me va a cortar el rollo ". El gaditano no solo siguió con su apasionado encuentro sino que a la mañana siguiente Andrea y Manuel decidieron tener un segundo asalto .

"Con Manu el primero me ha gustado y me apetecía repetir y él es muy fogoso. No me arrepiento porque siempre hago lo que me apetece y con Manu estoy encantada", ha reconocido Andrea.