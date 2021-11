“Eres un sinvergüenza, viniendo aquí a decir cosas de Óscar. He tenido una relación con él en la que lo he pasado fatal. Yo no he estado con nadie cuando estaba con Óscar porque de verdad estaba enamorada” , dijo, entre lágrimas. “ Se la jugaste con Ismael ”, le respondió Roberto.

Andrea estaba muy afectada por este tema y Sandra Barneda lo notó, y le preguntó si Óscar había sido el amor de su vida. “No, pero he sentido muchas cosas por él y no he sido correspondida. Me duele. De Ismael puedes decir lo que quieras, pero no metas a Óscar, mi relación con Óscar no tiene nada que ver”, respondió.