Sandra Barneda preguntaba a Christofer si quería aprovechar para hacerle alguna pregunta a Julián, pero era contundente: “Sinceramente, las cosas pendientes que tengo son con Fani. Una persona que hace eso no se estará acordando mucho de la otra ”, contestaba.

Por otro lado, Julián aseguraba que Fani no está enamorada de Christofer: “Una persona que está enamorada y viene otra vez a probar su amor… Hay unos límites que, por mucho que nos lo estemos pasando bien, hay límites que no se deben pasar”, decía, para después asegurar que no le gusta verle así.