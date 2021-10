“Esto es muy sencillo: esta versión barata de Isaac, de: “Ay, no, qué pena...” ya la vimos cuando le destrozaste el corazón a Marina”, comenzaba Nagore dejando claro que no se creía la actitud con la que había llegado. Pero la colaboradora no estaba dispuesta a quedarse ahí.

“Y ya de pasó, si tú sabías que Bela era tu tentación máxima, yo me pregunto: ¿se lo dijiste a Lucía en la playa cuando te despediste de ella? “Cariño, cariño, no voy a caer, a no ser que entre Bela, que es mi tentación máxima . Ahí sí que la cago”. ¿Se te olvidó?”, le reprocha Nagore.

“¿Me vas a hablar tú de patético y de ridículo con el comportamiento que has tenido tú con tu pareja veinticuatro horas después? Ridículo es lo que has hecho tú después de prometer tanto. Ridículo es lo que has hecho tú”, le ha echado en cara Robles y enfadada porque Isaac no ha sabido encajar su crítica. Eso sí, el joven ha seguido asumiendo que cometió un error: “Pues sí, lo he hecho. Te estoy diciendo que sí lo he hecho. Y si lo he hecho es porque me ha salido en ese momento, porque tenía otras cosas en la cabeza y porque me ha salido así, y ya está. Todo el mundo se equivoca”.