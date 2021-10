Isaac entró a ‘La última tentación’ muy seguro de sí mismo y de su relación con Lucía . En su cabeza no cabía la idea de que pudiera traicionar a su novia, pero al final así fue. En cuanto Bela entró en Villa Luna, el ‘Lobo’ empezó a coquetear, a sentirse cómodo con la soltera y, al final, se besó con ella .

Isaac ha venido al debate de ‘La última tentación’ para explicar qué pasó por su cabeza cuando dinamitó su relación con Lucía. Contó que, desde que empezaron a salir, estaba “enganchadísimo a ella”. Se fueron a vivir juntos a Cádiz y no se separaban en todo el día. “De estar juntos 24/7 a estar solo te da el bajón. Yo llevaba un año con la cabeza… Cuando pasó la relación con Marina yo no me di tiempo para estar solo o para pensar en mí, a los dos días estaba con Lucía”, comenzó.