"Aquí se han retratado dos personas. Primero él porque es quien estaba conmigo y segundo ella porque venía con maldad desde el principio (...) Me siento decepcionada. El dolor que yo sentí cuando Manuel me lo hizo no lo siento ahora. Si no me he muerto por Manuel en su día, no me voy a morir ahora. No quiero saber más nada de esa persona. No quiero verle ni para despedirme. Ya no es mi pareja y no se lo tengo ni que comunicar", sentenció después.