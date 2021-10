Bela y Lucía no se soportan. La llegada de la soltera a ‘La última tentación’ ha dinamitado la convivencia en Villa Playa. Bela está empeñada en contarle a Lucía que su novio, Isaac, la ha sido infiel , por mucho que la gaditana diga una y otra vez que no quiere escucharla. Al final, las dos tuvieron una fuerte bronca.

Los residentes de Villa Playa estaban jugando a verdad o atrevimiento cuando le tocó a Manuel. Julián le preguntó si es cierto que tiene información sobre Isaac y pruebas de que le ha sido infiel a Lucía. La gaditana no le dio tiempo a su exnovio ni a responder: “ Esto es un juego sucio , quien tenga información que la saque. No juego a esta mierda. ¡Que me dejéis disfruta!”, les gritó.

Bela aprovechó el momento para ir a por Lucía y corroborar la versión de Manuel. “ Yo si te digo algo es para que abras los ojos ”, le dijo. Pero la novia de Isaac no quería escucharles: afirmó que no quería pelearse con nadie y pidió, entre lágrimas, que la dejaran en paz. “¿Me tenéis que amargar la existencia aquí, es necesario?”, se rebeló.

“Aunque Bela y Manuel me estén diciendo que Isaac me ha sido infiel, yo hasta que no vea las pruebas no voy a desconfiar”, afirmaba Lucía, confiando plenamente en su novio.