Lucía y Marina conviven y comparten habitación en Villa Playa

Una conversación con Marina sobre su vida íntima con Isaac hace que Lucía empiece a dudar de su novio

Isaac dejó a Marina y empezó una relación con su amiga Lucía

Lucía ha repetido una y mil veces en ‘La última tentación’ que ella confía plenamente en Isaac, a pesar de que varias personas ya han intentado advertirla de que su novio le es infiel. Ella siempre le ha defendido y ha afirmado que está muy enamorada de él y que no tiene ninguna duda. Además, se ha encarado con Bela y con Manuel y les ha exigido que, si tan seguros están de las infidelidades de Isaac, que le enseñen las pruebas.

Pero el acercamiento de Lucía y Marina puede haberlo cambiado todo para siempre. Las dos examigas comparten habitación y, tras uno reencuentro complicado, por fin empiezan a aclarar sus cuentas pendientes. Marina se ha sincerado mucho con Lucía y la gaditana ha empezado a cambiar su opinión sobre Isaac…

El primer acercamiento de Lucía y Marina

El primer acercamiento de Lucía y Marina se produjo en una de las fiestas de Villa Playa. Animadas por Marta Peñate, las dos examigas empezaron a hablar para intentar dejar su mal rollo a un lado y lograr tener una convivencia lo más tranquila posible.

A Lucía le daba “coraje” que Marina hubiera permitido acercarse a ella a Isaac y tener varias conversaciones, mientras que a ella no la dejaba. Al final hablaron, aunque teniendo bien claro que no iban a volver a ser amigas.

“Te doy las gracias porque con Isaac nunca hubiera sido feliz. No te deseo nada malo”, le dijo Marina a Lucía, dejando bien claro que no quiere a ‘Lobo’ en su vida. Lucía se disculpó por todo el daño que haya podido hacerle a la sevillana, aunque lo que hizo fue dejarse llevar por sus sentimientos. Aquí fue cuando Marina empezó a arremeter contra su expareja: “Tú te vas a dar cuenta con el tiempo. Isaac para mí es un actor puro y duro. Me ha hecho cosas feísimas y si me las ha hecho a mí te las va a hacer a ti, a la otra y a la otra”, aseguró.

Marina se derrumba en la fiesta

Manuel y Lucía estaban discutiendo cuando Marina, de repente, se puso a llorar. No quiso explicar las razones, pero se derrumbó de golpe y nadie pudo consolarla. Lucía se acercó a ella, sintiéndose culpable por si había dicho algo que hubiera herido a su examiga. “Yo no quiero que tú llores, que lo pases mal ni nada de eso”, le dijo.

Las dos examigas empezaron a hablar y Lucía reconoció que no había hecho bien las cosas con Marina. La sevillana dijo que con quien estaba de verdad enfadada era con Isaac: “Yo no me llegué a enamorar de él, yo estaba ciega. Yo cambié toda mi vida por estar con él y me eché encima a mucha gente por estar con él”, confesó.

Marina reconoció que siente “odio” hacia Isaac: “Yo tengo un ego de mujer que a mí me lo ha reventado”. Lucía quiso saber si también la odiaba a ella, pero Marina dijo que no. “Yo me he pegado 24 horas con él tirados en una cama y diciéndonos cuanto nos queríamos, y al día siguiente decía que quería un tiempo. Para mí es un mentiroso y un actor”, dijo Marina.

Lucía duda de Isaac

A solas en la habitación que comparten, Marina y Lucía acabaron por abrirse en canal. Las confesiones de la sevillana sobre cómo era su vida íntima con Isaac removieron a Lucía, que vio muchas coincidencias con cómo es su relación con ‘Lobo’. Esto empezó a ocasionarle muchas dudas sobre la sinceridad de Isaac.

Señalándose el tatuaje que tiene en el dedo, Marina le dijo a Lucía: “Yo no me iba a tatuar esto, me iba a tatuar el hilo rojo porque nosotros siempre íbamos a estar unidos por un hilo rojo que se puede enredar, pero que nunca se puede romper”. Al escuchar estas palabras, Lucía empezó a agobiarse mucho: “Me estás contando mi vida ahora mismo”.

A la mañana siguiente, Lucía habló con Patry y con Alejandro sobre todo lo ocurrido con Marina y les confesó sus dudas. “Hablando con Marina, nos hemos dado cuenta de que muchas situaciones que ella ha vivido con Isaac las estoy viviendo yo prácticamente igual”, dijo.