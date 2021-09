"En el corazón no se manda", explica ahora Lucía. Y es que después de 'La isla de las tentaciones 3' fueron Isaac y Lucía los que finalmente afianzaron una relación. "Llegué muy enamorada y al final me demostró que no merecía mi confianza, ni mi amor ni nada. Con Manuel estaba supermal, no creyéndome nada y pensando que él estaba por encima de mí. En la isla encontré un buen amigo era Isaac que me hizo ver que yo estaba por encima de lo que me estaba pasando y al final abrí mi mente y me di cuenta de que había venido a enamorarme", confiesa la gaditana.