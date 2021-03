Marina e Isaac dan rienda suelta a su fogosidad y tienen sexo: "Se nota cómo arde todo cuando estamos juntos"

Marina se quedó impactada cuando la presentadora le enseñó las imágenes. "Más que lo de ella, es lo de él, no sé qué decir. Estas imágenes vistas así son fuertes. ¿Es necesario acariciarse así? Pero como no es mi novio me da igual, yo noto ahí una tensión. Lo que has hecho tú aquí, es lo que hago yo con él", decía viéndolas mientras Lucía intentaba justificarse de todas las formas posibles.