“Le veo y le tengo cariño. Me sale la sonrisa cuando le veo”, decía ella y reconocía que, a pesar de haber tenido una ruptura muy tormentosa, hoy en día son la pareja que mejor se lleva de su edición, algo recíproco por parte de él, aunque reconoce que todavía no se han sentado a hablar sobre lo que pasó y tienen esa conversación pendiente .

“Mayka, si Pablo no hubiese quemado a Rosito, ¿os habríais dado una segunda oportunidad?”, preguntaba Sandra. La joven confesaba así haber querido volver con su ex tras su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’: “Yo quise en su día, después de salir, pero él no quiso”. Sin embargo, la cosa no quedaba ahí y reconocía que lo había vuelto a intentar hacía poco tiempo. “Ella y yo hace poco volvimos a quedar un día”, reconocía Pablo, aunque por su parte, dado el vértigo que sintió, prefirió no dar ese paso.