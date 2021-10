En 'El Debate de las Tentaciones' conocíamos una nueva información que puede poner patas arriba Villa Playa. Todo comenzaba cuando Cristian aseguraba que Patri tonteaba con él estando ya con Lester. Más tarde también aseguraba que habría tenido algo con Andrea estando ella ya con Roberto.



En el plató se encontraba Melodie, expareja de Cristian y con quien estuvo más de nueve años. La colaboradora no está nada de acuerdo con lo que está haciendo su ex con Patri: "Quiero recordaros que no tengo relación con Cristian desde hace muchos meses, pero sí sé que son amigos los tres y que ahora utilice esa información del principio...", decía.