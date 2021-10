La llegada de Bela a Villa Luna, donde ya estaba Isaac , trastocó todos los planes del novio de Lucía. Él aseguraba una y otra vez que en pareja era “una cobaya” y que no iba a engañar a su chica. Pero cuando llegó Bela todo se desmadró. Ella reconoció desde un principio que su plan era conquistarle y a él parecía gustarle la situación.

Sandra Barneda defendió a Bela ante las posibles críticas que podría recibir tras liarse con Isaac: “Ella está soltera y a ver, porque alguien se te insinúe no tienes por que acabar besando a la persona; si no quieres, no besas”, afirmó.