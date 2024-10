Israel Flórez, exmiembro de los Testigos de Jehová, sobre los abusos que recibió: "Reaccioné queriendo que se hiciera justicia"

Israel Flórez también recuerda a la persona que le abusó cuando tuvo cinco años. El presidente de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová afirma que el miembro " no tenía cargo " y " no habría cumplido la mayoría de edad " cuando cometió el delito . "Vivíamos en Madrid y él se fue a la parte de Gerona. No he tenido más contacto con él, pero por referencias sé que está de anciano de la congregación ahora mismo", añade.

Una vez que Israel Flórez denunció internamente el delito, no recibió ninguna solución. Así lo cuenta en 'La Verdad de': "La respuesta fue que ellos no iban a hacer nada y que confiara en Jehová. No lo podías denunciar ni en tribunales ni en comisaría. Ellos no me dijeron que eso prescribía. Si a los 26 años hubiera ido a una comisaría, el delito no estaba prescrito. Cuando quise ir ya con 40 años, había prescrito. Te manipulan de tal forma que al final haces lo que ellos quieren".