En marzo de 2007, Miguel Ángel Salgado murió abatido a tiros en el garaje de su casa. Horas antes un juez le había otorgado la custodia de su hija . Su exmujer, María Dolores Martín, fue condenada por ser la autora intelectual de su asesinato pero a día de hoy 'La verdad de' ha descubierto que no solo está en libertad sin haber cumplido la totalidad de la pena sino que anuncia sus servicios como abogada.

"A la salida de los juzgados, Miguel Ángel es amenazado no solo por Dolores sino también por una tía suya, Sagrario. 'No pararé hasta que te vea muerto', ese fue el primer aviso", cuenta Gregorio León, periodista y premio nacional de novela policíaca. No respetar el régimen de visitar y acusar falsamente a Miguel Ángel de abusos sexuales contra la niña fueron los motivos por lo que Dolores terminó perdiendo la custodia. Posteriormente, ella decidiría terminar con la vida del padre de su hija.