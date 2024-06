Cruce de acusaciones entre Ginés Corregüela y Yaiza Martín por un robo en el piso: "Sólo ella y yo tenemos las llaves"

Ginés no quiere acusar a nadie, quizás porque prefiera ser prudente ante este hecho tan serio y por eso no da nombres a la hora de hablar de la persona que ha podido haber entrado en su casa para hacerle ese destrozo: "A ella ya se le ha olvidado de dónde vino, pero bueno... al final se ve cada uno la persona que es. No voy a mentar el nombre porque no se lo merece". Eso sí, claramente habla de una mujer, pues se dirige a esta persona en femenino. ¿Estará Yaiza detrás de todo esto?