Ginés Corregüela y Yaiza Martín protagonizan un duro enfrentamiento en directo: "He decidido luchar por mi familia"

Yaiza Martín se ha sentado en el plató de 'Fiesta' tras contar que su relación con Ginés Corregüela ha llegado a su fin

Yaiza Martín pone en duda las dotes de Ginés como amante: "No tenía para tantas como decía..."

Ginés Corregüela habla de su relación con Isabel Hurtado tras su ruptura con Yaiza Martín

Yaiza Martín está en uno de sus peores momentos. La canaria, tras varios años de idílica relación con 'El rey de los bocadillos', ha puesto fin a su historia de amor y lo cierto es que no ha sido de la mejor manera. Yaiza contaba en exclusiva en 'Fiesta' que los días con Ginés Corregüela habían llegado a su fin y enumeraba los motivos.

¿Por qué han roto Yaiza Martín y Ginés Corregüela?

Yaiza intervenía en directo en 'Fiesta' para hablar de lo sucedido con el que hasta ese momento había sido el hombre de su vida: "Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando".

La de Canarias rompía a llorar al destapar que además de esas razones también había un problema económico de por medio: "Ginés me debe un dinero que yo le presté". Y es que al parecer la pareja compartía una cuenta de ahorros en la que Yaiza empezó a notar movimientos extraños: "Esa cuenta de la noche a la mañana se quedó a cero, ese tema lo tengo ya judicializado".

Yaiza sigue derrotada por la inesperada ruptura, pero la canaria ha sacado fuerzas de flaqueza para contar en primera persona cómo se encuentra y cómo está siendo la separación del que hasta ahora era el hombre con el que quería casarse. La entrenadora se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para callar a los que aseguran que lo que va buscando es "tele y dinero" y para poner fin a las especulaciones:

"Ahora parece que me siento como liberada, pero todavía me quiero liberar más. Ahora me doy cuenta de que todo esto ha sido un paripé, cuando le veo en esas imágenes lo que siento es decepción, no puedo decir que no le quiera pero estoy muy dolida. Hace meses que yo le dije que nuestra relación se había acabado porque yo le dije que no me iba al pueblo (al pueblo de Jaén donde viven la ex mujer e hijas de Ginés) con él. Yo he puesto toda la carne en el asador, he estado luchando contra corriente y el único que no me ha dado mi lugar es él".

La entrenadora ha contado que ella ya sabía que Ginés era un hombre infiel cuando empezó su relación y ha confesado que no se explica por qué se dejó "engatusar" por alguien así: "No sé cómo me metí ahí, por Dios, aunque también te digo que él no estaba con tantas mujeres a la vez como se cuenta porque no tiene para tantas", explicaba Yaiza haciendo alusión a las dotes de Ginés como amante.

Yaiza manda un mensaje a las hijas y ex mujer de Ginés

Yaiza ha llegado hasta el plató de 'Fiesta' con la metralleta cargada y ha disparado ya no solo hacia su ex pareja, si no también hacia la ex mujer e hijas del andaluz, en especial hacia su hija mayor. Según Yaiza, ha estado mucho tiempo callada por respeto a su pareja, aguantando ataques de sus hijas, algo que la canaria no piensa seguir haciendo:

"Se han puesto palabras en mi boca que yo no he dicho, yo nunca he sacado ciertos temas en televisión, pero ahora que ya no tengo relación con su ADN, como ellas le llaman, sí que voy a decir algo muy clarito. Para la mayor tengo un regalito porque ella dijo que yo nombré a su pareja y que hablé de su aborto, pero no señora, eso lo hiciste tú en redes sociales, habla tú de por qué no quieren a tu pareja en la familia".

Ginés Corregüela entra por teléfono para contestar a Yaiza

A Yaiza le ha cambiado por completo el rostro cuando ha escuchado que Ginés entraba por teléfono en 'Fiesta' durante su entrevista. La canaria estaba convencida de que su ex no iba a responderle "si no era con un cheque por delante", pero el 'Rey de los bocadillos' decidía intervenir en directo en el programa de Emma García para dar su versión de lo ocurrido entre ellos: