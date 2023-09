'El Recio' idea un arriesgado plan para beneficiarse de la 'ley Rider': "¡Llama a una ambulancia!"

'El Recio' ha alucinado con el éxito de Parrales y rápidamente quiso subirse al carro, pero lo cierto es que la vacante disponible en 'El Capón Sabrosón' era de repartidor 'rider' . Además, la empresa tiene un baile motivacional antes de hacer el reparto. "Yo no pienso bailar esto. ¿Cuándo te he puesto yo en ridículo?", se quejó 'El Recio' a Parrales.

A pesar de eso, el ex mayorista intentó llegar a tiempo con los pedidos. Pero lo de ser 'rider' no es lo suyo y al enterarse de que podía jugársela a Parrales con la nueva ley que protege a este tipo de repartidores, no se lo pensó dos veces. Aunque, de nuevo, sus planes no salieron como esperaba.