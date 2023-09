Alonso, el nuevo novio de la Cuqui, no sabe qué pensar de Amador Rivas. Mientras la escritora pone a su exmarido a caldo, él no le ve tan malo. Pero lo que Alonso no quiere aguantar son los nervios de la Cuqui cada vez que pasa algo con Amador, así que ha decidido exprimir su recién estrenada amistad con Amador para intentar convencerle de que empiece a pagar las cosas.