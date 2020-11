Margaret Astor da clases de inglés a Amador y Sonia alucina: “Lo hablo muy fluido pero lo tengo oxidado”

Amador no se cree lo que está viendo un día por la mañana: Sonia, la jefa de estudios de sus hijos, está en su cocina. ¿Pero por qué? Al parecer Agus quedó prendado con ella y ahora están saliendo juntos, “veo la belleza donde no la hay”, le cuenta al Cuqui. Amador no entiende este amor: “Es mala, ¿sabes que echó a mis hijos porque no me la quise pinchar?”, le explica a su compañero de piso. Al parecer le intentó seducir, le puso el pie en el salami. Pero Agustín está muy enamorado de su chica y pasa de él. Además quiere que Amador le pague el alquiler porque ahora necesita dinero para hacer cosas con su chica.