Petra Martínez: "Nunca me he reído tanto como en esta temporada de 'La que se avecina'"

Petra Martínez, conocida por los fans de 'La que se avecina' como 'Doña Fina Palomares', no duda en catalogar la nueva temporada como una de las mejores, y asegura nunca había hecho algo 'tan moderno'. La famosa actriz ha sido una de las participantes estrella de 'El trastero de La que se avecina' el videopodcast que abrirá la caja de recuerdos del mítico vecindario de 'Mirador de Montepinar'.

"Nunca me he reído tanto como en esta temporada. Nunca he tenido la sensación de hacer algo tan renovador y moderno. Estoy encantada con esta nueva temporada", asegura la actriz.