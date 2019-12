Coque, entre la pescadería y su bar, está desbordado. Así que decide contratar a una camarera. Ella es Nadia (Edurne), y parece que va ayudarle en el local. Pero los Leones tienen muchas dudas con esta chica, creen que no es trigo limpio. Aunque ha conseguido que La Cueva de Coque esté llena de clientela, a Coque no le cuadra la caja. Las botellas están medio vacías pero no hay casi dinero.