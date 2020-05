Candela y Massimo planean un romántico reencuentro: "Espero verte pronto"

" Hay días en los que que parece que todo va en contra ", comenta la bailarina. "Bueno, pero depende de cómo acabe", dice el romano . Candela no se anda por las ramas y va directa al grano: " ¿Qué vamos a hacer? ", pregunta. "No lo sé, ¿tú que dices?", quiere saber él. "Yo no tengo ni idea, tú se supone que eres el experto en planes", responde ella.

"Ni hablar, llevo organizando toda mi vida, me he cansado, prefiero algo improvisado", cuenta Massimo."Déjate de improvisaciones que siempre que lo he hecho me ha salido mal", asegura Candela. "¿Cuando nos veremos?" pregunta él. "Espero que pronto", desea ella.