Candela y Massimo hablan por primera vez tras su encuentro en Praga: "Esto es muy extraño"

Candela espera ansiosa la llamada de Massimo . Cuando empieza a perder la paciencia, su teléfono comienza a sonar y muy contenta lee en la pantalla el nombre del italiano. "Estoy es muy extraño, no sé que decir. En Sevilla hace mucho calor, sobre todo por la tarde", le cuenta tímida. "En roma llueve y se atasca todo", le responde él muy ilusionado.

Los protagonistas se encuentran inmersos en un sueño. Por primera vez, escuchan sus voces reales y no las de sus raras visiones. Sin embargo, la esperada llamada se ve interrumpida por Ana, quien llega corriendo a darle una fatal noticia a la bailarina.

Harta de no cobrar el alquiler del su loca, Ignacia decide cerrar la academia de flamenco de Candela. Cuando llega al estudio la puerta no se abre y echa una furia, decide romper la ventana a martillazos. En ese momento aparece la propietaria asegurándole que no va a conseguir nada y que tendrá que pagar los desperfectos ocasionados. Cuando parece que todo está perdido, la sevillana trama un magnífico plan para recuperar su negocio.