Candela y Massimo descubren que ambos tienen visiones el uno con el otro a pesar de la distancia

Candela y Massimo no saben que hacer para dejar de reencontrarse a través de sus extrañas visiones. Desde su fortuito tropezón en el aeropuerto de Praga, los protagonistas han comenzado una inusual relación basada en románticas apariciones. No conforme, la sevillana planea un viaje a Roma para ver en persona al italiano. Pero cuando llega a la oficina de los Salvatori, descubre que su amante se ha marchado a Sevilla .



Candela se hace pasar por la nueva cuidadora del padre de Massimo. Al escuchar su nombre, su ex mujer reacciona, ya que le resulta muy familiar."Yo ya he oído ese nombre antes, a mi hijo. Era una chica que conoció en un viaje y luego le aparecía como un fantasma", desvela ella entre risas. Al mismo tiempo en Sevilla, Ana lleva al romano hasta casa de Rosario. La madre de Candela sabe quién es a la perfección y decide confesarle lo que su hija le ha contado. "Mi hija te ve cuando no estás, Candela tiene una relación con tu visión, lleváis un tiempo juntos y discutís como un matrimonio".