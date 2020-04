Massimo y Candela buscan ayuda profesional para poder dejar atrás su romántico tropezón en el aeropuerto

"Es constante. Se me aparece todo el tiempo. ¿No me estará volviendo loco como mi padre?", pregunta al médico. "No bebes, no te drogas, no engañas a Fracesca y dices que pierdes la cabeza. Es lo mínimo, ¿Te la tirarías?", le pregunta él."Lo he pensado pero no me enamoro de todas las personas que me tiraría", aclara Massimo.