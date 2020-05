Massimo irrumpe en la iglesia y declara su amor a Candela: "Eres lo único que quiero"

Una vez puesto en libertad, Massimo no duda en volar hasta Sevilla para buscar a Candela. Cuando llega a la ciudad Andaluza descubre que su academia de baile está "cerrada por boda". Corre hasta el portal de la joven y los vecinos de ésta le informan de que por la hora que es, debe estar ya en la iglesia. Temiéndose lo peor, el romano comienza una carrera contra reloj por llegar a tiempo a la boda antes de que sea demasiado tarde. "¡Te quiero, no te cases con él!", grita entrando en el edificio. Sin embargo, Salvatori descubre que la que se casa no es Candela, sino su amiga Ana.